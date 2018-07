Gol salvador classifica o Internacional na Copa Libertadores

SÃO PAULO - Um gol salvador de Giuliano aos 43 do segundo tempo colocou o Internacional na semifinal da Libertadores. A equipe gaúcha perdeu para o Estudiantes em Quilmes, na Argentina, por 2 a 1, mas graças ao gol marcado fora de casa se classificou, após vencer por 1 a 0 os argentinos no Beira Rio. Os gaúchos enfrentam agora o São Paulo na próxima fase.

Veja também: COPA LIBERTADORES - Tabela

O Estudiantes precisava de uma vitória por 2 a 0 para avançar. E quase conseguiu. Em uma blitz de dois minutos, marcou os gols que precisava, para desespero dos colorados que foram à Quilmes.

O Inter passou o segundo tempo todo buscando do gol que lhe daria a vaga. A cinco minutos do final, Andrezinho - o melhor do time gaúcho - achou Giuliano, que bateu cruzado e selou a suada classificação.

O jogo. O Estudiantes começou melhor em Quilmes.Todas as jogadas ofensivas do atual campeão da Libertadores passavam por Verón. Aos 19, o meia argentino fez um lançamento primoroso de cerca de 40 metros em diagonal para González. Mal posicionada, a defesa colorada nada fez. Com tranquilidade, o atacante argentino encobriu Abbondanzieri para marcar o primeiro gol da equipe platense.

Dois minutos depois, Pérez recebeu pela esquerda uma cobrança de lateral, e arriscou cruzado de fora da área. A bola bateu no travessão e entrou, indefensável para o goleiro colorado. Dois a zero.

Após o segundo gol do time de La Plata, jogadores das duas equipes começaram a discutir no meio do campo. Sobraram cartões amarelos para Boselli, e para D'Alessandro e Verón, que trocavam provocações desde o início da partida.

O Inter só reagiu aos 29 do primeiro tempo. D'Alessandro enfiou a bola para Andrezinho, que serviu Alecsandro na grande área. O atacante finalizou bem, mas Órion defendeu.

Retranca argentina. Com o placar que lhe assegurava a vaga, o Estudiantes se fechou atrás e tratou de segurar o Inter. Verón, que antes organizava o ataque argentino, recuou e passou a se dedicar mais à marcação de D'Alessandro. O primeiro tempo acabou com o Inter precisando de um gol para se classificar.

'O time está jogando bem, mas tomamos dois gols que não poderíamos ter tomado. Temos que criar mais e concluir. Foi um banho de água fria", disse o lateral Nei, ao Sportv, no intervalo.

Com o resultado de que precisava, o Estudiantes voltou para o segundo tempo com o lateral Angeleri no lugar de González para reforçar a defesa. Jorge Fossati, por sua vez, nada fez, e o Inter seguiu num cauteloso 3-6-1, mesmo necessitando de um gol para se classificar.

No segundo tempo, o Estudiantes tentou catimbar e segurar o jogo. O Inter chegou a marcar, com Alecsandro, mas o bandeira assinalou impedimento.

ESTUDIANTES 2 Órion; Clemente Rodríguez, Cellay, Desábato e Ré; Pérez (Benítez), Sánchez, Verón e Sosa; González (Angeleri) e Boselli Técnico: Alejandro Sabella INERNACIONAL 1 Abbondanzieri; Bolívar, Sorondo e Fabiano Eller; Nei (Walter), Sandro (Edu) , Guiñazu, Andrezinho, D'Alessandro (Giuliano) e Kléber; Alecsandro Técnico: Jorge Fossati Gols: González, aos 19, e Pérez, aos 21 do primeiro tempo, e Giuliano a os 43 do segundo tempo Árbitro: Oscar Ruiz (COL) Renda: Não divulgado Público: Não divulgado

Alteração salvadora. Aos 20 minutos, Fossati mexeu. Tirou o lateral Nei e lançou o atacante Walter. Minutos depois, tirou D'Alessandro, apagado na partida, e colocou Giuliano, predestinado para ser o herói da noite.

O Inter tentava tocar a bola, mas parava na boa retranca do Estudiantes. Aos 26, Sandro arriscou de fora da área, mas Órion defendeu com facilidade.

O Colorado tentaria de novo aos 28, em cobrança de falta de Andrezinho, bem defendida por Órion. Aos 39, Andrezinho tabelou com Alecsandro e serviu Walter. Livre, o atacante chutou para fora. Parecia a melhor e derradeira chance colorada.

A cinco minutos do final, Andrezinho fez um lindo lançamento da entrada da área para Giuliano, que bateu cruzado. Era tudo que o Inter precisava: o gol da vaga.

Após o apito final, o zagueiro Desábato - o mesmo processado por racismo contra o atacante Grafite em 2005 - começou uma briga com o goleiro Abbondanzieri. Ambos trocaram agressões e tiveram que ser segurados pela comissão técnica dos dois times.