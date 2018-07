Gol salvador de Giuliano põe Inter nas semifinais

O adversário do Inter nas semifinais, que serão disputadas somente depois da Copa do Mundo, será o São Paulo, na reedição da final da Libertadores de 2006. Desta vez, porém, a decisão será disputada no Morumbi, já que o time paulista fez melhor campanha na primeira fase.

A classificação colorada foi conquistada com muito sofrimento, graças a uma atuação apática na etapa inicial. O técnico Jorge Fossati escalou a equipe com três zagueiros, dois volantes e um meia com características defensivas, Andrezinho. Se a intenção era segurar o primeiro tempo, faltou cumprir na prática. O veterano Verón movimentou-se sem vigilância o tempo todo e articulou as principais chances de sua equipe.

O meio-campista já havia obrigado a Abbondanzieri a espalmar um chute venenoso quando, aos 19 minutos, viu Gonzalez disparar livre nas costas de Nei. O atacante recebeu o lançamento e encobriu o goleiro com um leve toque. Dois minutos depois, Pérez arriscou do bico direito da área e acertou o ângulo esquerdo, com categoria. Na metade da etapa inicial o time argentino já revertia a vantagem. O Inter só se soltou aos 30, quando Alecsandro recebeu na área e bateu em cima de Órion.

O time gaúcho posicionou-se mais à frente no segundo tempo e teve mais volume de jogo, mas pouco ameaçou o gol argentino. Até que, aos 43 minutos, Giuliano, que havia entrado momentos antes, recebeu na área e bateu rasteiro, cruzado, sem chance de defesa. Foi a senha para o começo de uma grande confusão. Os jogadores do Estudiantes partiram para cima dos colorados.

Enlouquecido, o zagueiro Desábato, o mesmo que em 2005 envolveu-se numa polêmica com o então são-paulino Grafite, chegou a acertar uma cabeçada em Abbondanzieri. "Me parece que foi pelo clima quente, mas não se trata alguém assim", disse o goleiro.

FICHA TÉCNICA:

Estudiantes 2 x 1 Internacional

Estudiantes - Órion; Clemente Rodriguez, Cellay (Fernandez) e Desabato; Ré, Pérez (Benítez), Sanchez, Verón e Sosa; Gonzalez (Angeleri) e Boselli. Técnico - Alejandro Sabella.

Internacional - Abbondanzieri; Bolívar, Sorondo e Fabiano Eller; Nei (Wálter), Sandro (Edu), Guiñazu, Andrezinho, D''Alessandro (Giuliano) e Kléber; Alecsandro. Técnico - Jorge Fossati.

Gols - Gonzalez, aos 19, e Pérez, aos 21 minutos do primeiro tempo; Giuliano, aos 43 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Oscar Ruiz (COL).

Cartões amarelos - Sandro, Boselli, D''Alessandro, Verón, Guiñazu, Sorondo.

Local - estádio Centenário, em Quilmes (ARG).