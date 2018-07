Golaço de Bale dá vitória ao Tottenham em clássico

LONDRES - Suposto alvo do Real Madrid para a próxima temporada, o galês Gareth Bale deu mais uma vitória ao Tottenham nesta segunda-feira. Com um golaço aos 45 minutos do segundo tempo, ele terminou a vitória alvinegra no clássico londrino contra o West Ham, por 3 a 2, na casa do rival, no fechamento da 27.ª rodada do Campeonato Inglês.

A terceira vitória seguida do Tottenham fez a equipe passar o Chelsea e assumir o terceiro lugar da competição, com 51 pontos, dois a mais que a equipe de Rafa Benítez. Outro londrino, o Arsenal aparece em quinto, com 47, enquanto o West Ham, com 30, é o 14.º colocado.

Herói da noite, Bale foi quem abriu o placar no Upton Park. Aos 13 minutos ele recebeu no meio da zaga, na meia-lua, jogou para a esquerda e bateu rasteiro, cruzado. O West Ham empatou ainda no primeiro tempo, com Carroll, num pênalti que o atacante mesmo sofreu.

A virada veio com Joe Cole. O veterano de 31 anos recebeu nas costas da zaga, os jogadores do Tottenham ficaram pedindo impedimento, e ele aproveitou para bater cruzado. As imagens mostraram que o meia estava em posição legal.

Precisando da vitória, o Tottenham foi para o ataque e empatou num lance confuso. Quase todos os jogadores em campo foram para área numa cobrança de falta pela direita. Um jogador do West Ham chutou em cima de outro, um terceiro não conseguiu tirar e a bola acabou sobrando para Sigurdsson deixar tudo igual, já quase caindo no chão.

Assim como na quinta-feira, quando buscou o empate com o Lyon já no fim do jogo, se garantindo na Liga Europa, o Tottenham não desistiu. E conseguiu a virada num golaço de Bale. O galês recebeu a bola a dois passos da meia-lua, viu o goleiro adiantado e bateu de esquerda. A bola foi no ângulo esquerdo de Jaaskelainen, que só esboçou tentar a defesa.