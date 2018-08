Golaço de Camilo nos acréscimos dá vitória e liderança provisória ao Inter

Com um golaço de falta de Camilo, no último minuto de jogo, aos 52 minutos do segundo tempo, o Internacional bateu o Paraná por 1 a 0, no Beira-Rio, nesta manhã pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória faz com que o time gaúcho tenha chances até de terminar o primeiro turno como líder da competição.

Como o Flamengo, agora terceiro colocado com 37 pontos, perdeu para o Atlético-PR por 3 a 0 em partida simultânea, o Inter, com 38, chegou à primeira colocação. No entanto, o São Paulo, também com 38 e um gol a menos de saldo, ainda joga com a Chapecoense neste domingo à noite no Morumbi. O Paraná, com 14 pontos, segue na lanterna do Brasileirão. O time de Curitiba tem cinco pontos a menos do que o Vasco, primeiro time fora da zona da degola.

O primeiro tempo foi de pressão total gaúcha. O time da casa chegou a finalizar mais de dez vezes na primeira etapa e teve amplo domínio da posse de bola, mas não conseguiu exigir muitas defesas do goleiro Richard.

Apostando em cruzamentos para a área, o Internacional teve dificuldade para superar a dupla de zaga formada por René e Rayan e viu o adversário se segurar até com certa tranquilidade, apesar da grande quantidade de tentativas coloradas.

A pressão continuou na etapa final e passou a ficar ainda mais intensa com substituições ofensivas do técnico Odair Hellmann, que promoveu as entradas de Rossi e Camilo. Mesmo assim, o Inter seguia apostando demais em bolas altas e mostrava dificuldade para romper a retranca armada pelo adversário.

Quando a esperança da torcida colorada já chegava ao fim, aos 50 minutos da segunda etapa saiu o esperado gol. Camilo garantiu a vitória em grande estilo. O meia cobrou falta com perfeição, com força, encobriu a barreira e acertou o ângulo do goleiro Richard. O goleiro se esticou todo, mas não conseguiu evitar que a bola tocasse na trave e morresse no fundo do gol.

Após o apito final, torcida e jogadores festejaram muito e o artilheiro da partida foi celebrado pelos companheiros e não conteve as lagrimas no gramado do Beira-Rio. O público foi recorde na temporada, com um total de 44.959 torcedores. É o segundo maior público da história da nova arena colorada.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Paraná recebe o São Paulo no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR), enquanto o Inter enfrenta o Bahia na Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 PARANÁ

INTERNACIONAL – Marcelo Lomba; Fabiano (Rossi), Rodrigo Moledo, Emerson Santos e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson e Patrick; Nico López, William Pottker (Lucca) e Jonatan Álvez (Camilo). Técnico: Odair Hellmann.

PARANÁ – Richard; Júnior, René, Ryan e Igor; Leandro Vilela (Jhony), Jhonny Lucas (Wesley Dias) e Caio Henrique; Silvinho, Rafael Grampola (Rodolfo) e Carlos. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL – Camilo, aos 52 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leandro Bizzio Marinho (SP).

CARTÕES AMARELOS – Fabiano e Nico López (Internacional); Rayan, Igor, Leandro Vilela e Carlos (Paraná).

RENDA – R$ 1.220.310,00.

PÚBLICO – 44.959 torcedores.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)