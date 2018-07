Golaço de Maicossuel salva amistoso do Botafogo

Eliminado do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, o Botafogo quer aproveitar o mês de férias para se preparar para o Brasileirão, mas logo no primeiro desafio fez feio. Contra um time que disputa apenas a segunda divisão do futebol carioca, sofreu para vencer.

Como Herrera e Loco Abreu foram suspensos pela briga generalizada da Ressacada, Caio Júnior já testou o time com Willian e Caio na frente e a dupla decepcionou. Não criou nada na primeira etapa.

Aos 15 minutos, Maicossuel substituiu Cidinho e logo deu razão à saudade sentida pela torcida nos sete meses em que ele ficou parado por lesão. O meia recebeu de Alexsander na área, driblou o marcador com um giro de calcanhar, deixou o goleiro caído no chão e, no terceiro toque na bola, só teve o trabalho de empurrar ela para as redes. Golaço.

Na comemoração, muita emoção de Maicossuel, que é a principal esperança da torcida para tirar o Botafogo da situação em que se encontra. Neste sábado, o time teve: Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Cortês; Arévalo (Gabriel), Marcelo Mattos, Bruno Tiago (Thiago Galhardo) e Cidinho (Maicosuel); Caio (Lucas Zen) e Willian (Alexsander).