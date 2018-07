Golaço de Neymar merecerá placa na Vila Belmiro

A placa vai ser exposta no corredor do portão 16 ao lado de outras, como a que Pelé homenageou Marcelinho Carioca pelo gol marcado no príncipe Edinho, em um clássico entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, em 1996. Outro gol que mereceu placa foi o de Dutra, marcado para o Santos em um jogo contra o Bahia, em 1997. Há outra que registra um jogo de artistas com a participação do compositor e cantor Chico Buarque de Holanda no estádio.

"Foi o mais improvável drible que vi nos últimos 30 anos e me fez lembrar uma dupla de mágicos em um espetáculo que assisti na segunda fila, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Um elefante foi levado ao palco e os mágicos jogaram uma toalha sobre ele, fazendo com que desaparecesse. Fiquei abestalhado, como com o gol de Neymar", elogiou o presidente, que narra com detalhes o lance em que Ronaldo Angelim fica paralisado, diante da inesperada troca de pés e a meia-lua de Neymar, antes de dar a cavadinha, encobrindo Felipe.

O gol de gênio recolocou Neymar nas páginas de importantes jornais esportivos da Europa e pode aumentar o assédio do Real Madrid para tirar o mais famoso atacante do futebol sul-americano da Vila Belmiro. O clube espanhol está disposto a comprar Neymar por 45 milhões de euros (mais de R$ 100 milhões), o mesmo valor da multa, e deixá-lo no Santos até janeiro de 2012, protegido por um seguro contra acidentes. Até já teria acertado com o pai e empresário do garoto, Neymar da Silva Santos, o contrato milionário de cinco temporadas.

Depois do fracasso da seleção brasileira na Copa América, diminuiu um pouco a pressão sobre o clube, mas o gol mágico muda outra vez o quadro. "Para mim, não muda nada", garantiu Luis Alvaro. "Almocei no dia do jogo com Neymar e (Paulo Henrique) Ganso no Centro de Treinamento Rei Pelé. Ambos iam jogar o que jogaram para silenciar o coro das cassandras. E acredito na palavra dos dois de que ficarão no clube pelo menos até o fim do ano para participar do Mundial de Clubes no Japão. Vou fazer uma gravação com a palavra para ser a resposta automática às chamadas telefônicas na tentativa de tirar Neymar e Ganso do Santos agora", completou o presidente.