Golaço de Simons ajuda Nuremberg na reação por empate

O lanterna Greuther Fuerth continuou interpretando o papel de anfitrião generoso ao perder por 3 x 2 em casa para o Eintracht Frankfurt no outro jogo, deixando-os sem vitória em casa em sua primeira temporada na primeira divisão do campeonato alemão.

A vitória do recém-promovido Frankfurt manteve-o na luta por um lugar na Liga dos Campeões, deixando-o em quinto com os mesmos 42 pontos do Schalke 04, quarto colocado.

O Bayern Munich, que goleou o Hamburgo por 9 x 2 no sábado, lidera com 72 pontos, 20 à frente do atual campeão Borussia Dortmund. O Bayer Leverkusen é o terceiro, quatro pontos atrás.

O meia do Wolfsburg Diego, que teve uma caneta atirada sobre si por torcedores locais enquanto cobrava um escanteio no primeiro tempo, deu um excelente início à partida ao cobrar uma falta em curva aos dois minutos de jogo.

O Wolfsburg ampliou com um belo chute de esquerda de Ivica Olic, que de fora da área acertou o ângulo aos 27 minutos, marcando pelo quarto jogo seguido.

Patrick Helmes acertou a trave para o Wolfsbur no final do primeiro tempo, mas o Nuremberg voltou melhor do intervalo.

O meia belga Simons diminuiu aos 16 minutos ao aproveitar uma fraca rebatida da defesa e, na corrida, sem diminuir a velocidade, marcou de voleio a 25 metros do gol.

Per Nilsson tomou a frente do seu marcador na corrida cinco minutos depois, sofreu falta e aumentou a série invicta do Nuremberg para oito jogos.

O Nuremberg é 11o com 35 pontos e o Wolfsburg está uma posição abaixo com 32, oito à frente do Augsburg no playoff do rebaixamento.

O Fuerth, que somou apenas quatro pontos em casa, por um momento pareceu que iria acabar com a sina quando Nikola Djurdic, de cabeça, pôs o time em vantagem aos dois minutos de jogo.

Mas o japonês Takashi Inui empatou 10 minutos depois e dois gols em um espaço de dez minutos de Stefan Aigner e Alexander Meier abriram caminho para mais três pontos do Eintracht Frankfurt.

Serca Sararer diminuiu para os anfitriões que receberam forte apoio de seus torcedores apesar de mais uma derrota.

Eles têm 15 pontos em 27 jogos, cinco abaixo do Hoffenheim e nove atrás do Augsburg no playoff do rebaixamento.

(Reportagem por Brian Homewood)