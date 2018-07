Golaço de Suárez pode ser catalisador para mais gols no Barcelona

O belíssimo gol de Luis Suárez no último fim de semana foi ofuscado pelos três gols de Lionel Messi, mas o gol de bicicleta pode ser o que o atacante uruguaio precisava após um começo lento na Espanha.

Messi igualou o recorde de fazer 3 gols na mesma partida 23 vezes na vitória em casa por 5 a 0 em cima do Levante, antes de Suárez sair do banco e acrobaticamente fazer seu quarto gol na Liga Espanhola, na qual tem 14 participações nesta temporada.

Suárez ganhou consagração pelo seu trabalho duro e criatividade - ele fez cinco assistências na primeira divisão da Espanha - mas é por sua habilidade de marcar gols que o Barcelona o tirou do Liverpool na última temporada.

O jogador de 28 anos tem outra chance de impressionar os fãs no Camp Nou no jogo de sábado em casa contra o Málaga, sétimo colocado no campeonato. A vitória traz a chance de passar o Real Madrid, primeiro da tabela, que joga contra o Elche no domingo.

O técnico Luis Enrique deve ter à disposição o meia Andrés Iniesta, que não jogou contra o Levante para se curar de uma gripe e voltou a treinar na quarta-feira.

O Barça está procurando voltar atrás após não ganhar títulos grandes na última temporada pela primeira vez em seis anos e Iniesta disse que o time estava bem colocado.

O time está perto de uma vaga na final da Copa do Rei e enfrenta o Manchester City nas oitavas de final da Liga dos Campeões, com chance de repetir o histório desempenho de 2009 com o ex-técnico Pep Guardiola. "Nós estamos em posição para ganhar tudo", disse Iniesta em entrevista publicada pelo site da Fifa nesta semana.

"Nós estamos superando um ano ruim e isto está servindo de motivação para nós. Nós vamos tentar e ter certeza que essa temporada termine bem, com títulos nos nossos bolsos, e que os fãs estejam se divertindo de novo", disse o meia espanhol.

O atual campeão Atlético de Madrid, em terceiro lugar, três pontos atrás do Barcelona, tenta superar a derrota por 2 x 0 na partida com o Celta Vigo enquanto recebe o Almería em casa no sábado. O Valência está três pontos atrás, em quarto lugar e joga contra o Córdoba no sábado.