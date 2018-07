Goleada coloca dúvidas sobre o Arsenal, admite Wenger

LONDRES - O Arsenal entrou na 25ª rodada como líder isolado do Campeonato Inglês. Mas foi humilhado fora de casa pelo rival Liverpool, ao perder o clássico deste sábado por 5 a 1. Diante disso, foi ultrapassado pelo Chelsea e caiu para o segundo lugar. O pior, na avaliação do seu técnico, o francês Arsene Wenger, é que o time deixou dúvidas sobre a capacidade de conquistar o título.

"Não fomos bons o suficiente. E eu me incluo nessa avaliação da nossa performance, que deixa dúvidas sobre nós", avaliou Wenger, após a goleada sofrida no Estádio Anfield Road, em Liverpool. "Vamos ver como respondemos a esse problema", completou o treinador.

"Temos muito o que explicar, e muitas respostas para dar", avisou o técnico francês, que não poupou críticas à performance da sua equipe no clássico de deste sábado. "Tivemos uma atuação muito ruim defensivamente e o Liverpool jogou bem para tirar vantagem disso."

O problema é que o Arsenal tem agora uma sequência de jogos extremamente complicada para conseguir se recuperar. Na quarta-feira, recebe o rival Manchester United no Campeonato Inglês. No domingo seguinte, volta a encontrar o Liverpool, dessa vez em Londres, pela Copa da Inglaterra. E depois, enfrenta o campeão europeu Bayern de Munique, no dia 19 de fevereiro, pela Liga dos Campeões.