Goleada devolve confiança ao Prudente

"Chamei a responsabilidade da derrota, porque senti que o time foi guerreiro. Além disso, no futebol não há tempo para lamentações. Erguemos a cabeça e entramos em campo para buscar a vitória", enfatizou Cecílio.

Ele lembrou que também se surpreendeu pelo placar, construído ainda no primeiro tempo. "Jogamos muito bem e o adversário estava perdido no primeiro tempo. Tivemos méritos em buscar os gols, depois seguramos o resultado, respeitando a força e a qualidade do adversário", disse o treinador do Prudente.

O próximo desafio do Prudente será no próximo domingo, quando a equipe paulista enfrentará o Flamengo, no Maracanã.