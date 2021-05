Goleada diante do Peñarol envergonha Bruno Méndez: 'Não podemos tomar 4 gols'

A pior derrota do Corinthians na sua história em torneios internacionais deixou o zagueiro Bruno Méndez envergonhado. O jogador não escondeu sua mágoa, nesta quinta-feira, após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Peñarol, em Montevidéu, resultado que eliminou a equipe da Copa sul-americana ainda em sua fase de grupos.

"Difícil de assimilar uma derrota com quatro gols em um torneio internacional e em um clube grande como o Corinthians. Não podemos tomar quatro, por maior que seja o Peñarol", disse o jogador, referindo-se ao passado glorioso do adversário uruguaio.

Bruno Méndez detectou falas táticas na equipe, principalmente no primeiro tempo, que colaboraram no desequilíbrio na marcação e a abertura para o Peñarol conseguir seus gols logo no início. "No primeiro tempo, tentamos uma Lina de cinco. Erramos, deixamos muito espaço. Na maior parte do tempo, o Peñarol jogou sozinho. Tina muito espaço e tomamos os gols."

Após a eliminação na Sul-Americana, o time agora vai se concentrar na disputa da semifinal do Campeonato Paulista, domingo, com adversário ainda a ser definido.