Goleada do 1º turno inspira Cristóvão contra o São Paulo

O Fluminense reencontrará o São Paulo neste sábado à noite, às 21 horas no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Será o primeiro jogo entre as equipes depois da goleada dos cariocas sobre os paulistas por 5 a 2 no primeiro turno. E é justamente aquela postura que o técnico Cristóvão Borges espera que se repita neste fim de semana.

"Foi um dos melhores jogos que fizemos. Quando enfrentamos o São Paulo, naquela época, ainda não tínhamos sido colocados à prova por uma equipe do mesmo nível. Ficamos atrás e conseguimos reagir, com uma diferença boa no placar. Para ser campeão ou conquistar objetivos é fundamental mostrar poder de reação", declarou nesta sexta-feira.

De lá para cá, no entanto, muita coisa mudou. O Fluminense enfrenta uma fase bem irregular e empatou cinco das últimas sete partidas, indo para sétima posição na tabela, com 37 pontos. Por outro lado, o São Paulo cresceu com as entradas de Kaká e Alan Kardec, chegou a ser vice-líder e hoje ocupa a terceira colocação, com 43 pontos.

"A vantagem do São Paulo é o acerto do time de algumas rodadas para cá. Tem um elenco de alto nível, mas temos semelhanças. Assim como nós, eles fazem muitos gols e têm grande movimentação. Jogamos de maneira parecida, mas eles estão em melhor momento. Será um jogo acirrado e duro", analisou Cristóvão.

Apesar da sequência de resultados abaixo do esperado, o treinador fez um balanço positivo de seu trabalho no Fluminense até o momento. "Tem sido positivo o trabalho aqui. Diante do quadro que encontrei, se torna mais positivo ainda. O time era contestado, pois todos sabiam da qualidade, mas a nossa performance não era condizente com isso. Os jogadores da meio para trás foram muito criticados. Ficamos muito tempo sem sofrer gols e fomos acertando as coisas aos poucos."