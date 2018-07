Goleada do Santos é destaque na Copa do Brasil Na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil, com seis partidas na noite desta quarta-feira, o grande destaque foi o Santos. Com uma incrível goleada por 8 a 1 sobre o Guarani, na Vila Belmiro, o irresistível time santista está praticamente classificado para a próxima fase. Enquanto isso, Grêmio, Atlético-MG, Fluminense, Vasco e Atlético-GO também ganharam nos jogos de ida e abriram vantagem.