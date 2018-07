Goleada não é suficiente e Tottenham cai na Liga Europa

Assim, o segundo time a se classificar no Grupo A foi o Rubin Kazan, que foi a 11 pontos ao empatar em 1 a 1 com o PAOK, fora de casa, Os gregos chegaram à última rodada já garantidos na segunda fase e atingiram os 12 pontos, no primeiro lugar da chave. O Tottenham, que contou com gols de Piennar, Townsend, Defoe e Kane ficou em terceiro, com 10. O Shamrock Rovers só perdeu.

Nos grupos B e C, a última rodada serviu apenas para cumprir tabela, uma vez que as duas chaves já conheciam seus times classificados. Primeiro do Grupo C, o PSV confirmou a boa campanha ao fazer 2 a 0 no Rapid Bucareste em Eindhoven. Com isso, o time holandês terminou a primeira fase com 16 pontos: cinco vitórias e apenas um empate. Pela mesma chave, o Legia, outro já classificado, perdeu para o Hapoel Tel-Aviv, por 2 a 0, em Israel.

Outra equipe a fazer grande campanha foi o Standard Liège. O time belga chegou a 14 pontos ao vencer o Copenhaguem por 1 a 0, na Dinamarca, fechando a primeira fase invicto. Também já garantido nos mata-matas, o Hannover fez 3 a 1 no Vorskla Poltava, o lanterna do Grupo B.