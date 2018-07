Goleada, Serra Leoa perde chance de ir à Copa Africana

No mesmo dia em que a Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou que a edição 2015 da Copa Africana de Nações vai ser jogada em Guiné Equatorial porque Marrocos desistiu da organização alegando risco da entrada do vírus Ebola no País, a seleção de Serra Leoa foi eliminada nas Eliminatórias.

Com gols de Kalou (duas vezes), Kolo Touré, Gervinho e Max-Alain Gradel, a Costa do Marfim fez o dever de casa e goleou Serra Leoa por 5 a 1 em Abidjã, capital econômica marfinense. Com isso, Serra Leoa, um dos países mais afetados pelo Ebola, não tem mais chances de classificação pelo Grupo D, somando um ponto em cinco jogos.

A chave está embolada. Classificada, Camarões lidera com 10 pontos em quatro jogos, contra nove pontos em cinco partidas da Costa do Marfim. A República Democrática do Congo vem em terceiro, com seis pontos e quatro jogos. Neste sábado, Camarões e Congo jogam em Yaoundé. Os dois primeiros jogam a Copa Africana, enquanto o terceiro colocado pode de avançar como um dos dois melhores terceiros.

Pelo Grupo G, a Tunísia empatou sem gols com Botsuana, fora de casa, e chegou aos 11 pontos, garantindo a classificação antecipada. Senegal (sete pontos) e Egito (seis) jogam sábado, no Cairo, na briga pelo segundo lugar. Na última rodada, será Senegal quem jogará em casa contra o saco de pancadas Botsuana, que ainda não pontuou.

SEDE

Na última terça-feira, Marrocos havia sido excluído da competição pela CAF após se recusar a abrigar o evento na data planejada por medo de que o vírus Ebola se espalhasse pelo país.

A CAF disse que as datas do torneio, que começará em 17 de janeiro e acabará em 8 de fevereiro, foram mantidas. Escolhida de última hora para abrigar a Copa Africana, Guiné Equatorial já sediou o evento em conjunto com o Gabão em 2012.

A entidade também informou que quatro cidades receberão partidas da competição continental: a capital Malabo, Bata, Mongomo e Ebebiyin. Para completar, o organismo garantiu a presença da seleção local como país-sede, em substituição ao Marrocos, mesmo não tendo se classificado para o evento por meio das Eliminatórias.