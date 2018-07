Goleada sofrida em clássico e posição na tabela pressionam Vitória contra Sport

Em xeque por causa da goleada sofrida no último domingo, em clássico contra o Bahia, por 4 a 1, o Vitória vai tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro em duelo contra o Sport, às 19h30 desta quinta-feira, no Barradão. Na 15ª rodada, o time comandado por Vagner Mancini também busca ficar fora da zona de rebaixamento.

Para não depender de nenhum outro resultado, o Vitória tem de vencer o Sport para não ficar entre os quatro últimos colocados. Uma das melhoras a serem apresentadas tem de ser no sistema defensivo, o mais vazado do Brasileirão após o fim da 14ª jornada, com 27 gols sofridos.

Em situação delicada já antes da pausa do Brasileirão para a disputada da Copa do Mundo, a diretoria do Vitória promoveu uma pequena reformulação no elenco, que deixou de contar com os volantes Uillian Correia e José Welison, e os atacantes Denílson e Jonatas Belusso.

Por outro lado, dos jogadores recém-contratados, o volante Arouca e os atacantes Walter Bou e Erick já atuaram pelo Vitória, enquanto o goleiro João Gabriel, o lateral-esquerdo argentino Marcelo Benítez, o zagueiro Ruan Renato, o volante argentino Marcelo Meli e o atacante Bruno Gomes ainda aguardam a oportunidade de estrear.

Dessa lista, quem tinha mais chance de jogar contra o Sport era Benítez, mas o defensor se machucou em treino na última segunda-feira. Desta forma, o substituto de Bryan, suspenso porque recebeu cartão vermelho contra o Bahia, deve ser Mateus Rodrigues, do time sub-20.

Na outra lateral, Jeferson sofre com dores musculares e por isso foi vetado pelo departamento médico, vaga que está em disputa entre Cedric e o veterano Lucas, o autor do gol do Vitória no domingo. A boa notícia é que André Lima deve voltar depois de cumprir suspensão no clássico, de modo que o mais provável é que Bou perca a posição.

Um dos mais pressionados por causa dos resultados recentes, Mancini completou um ano Vitória nesta quarta-feira, nesta que é a quarta passagem do treinador pelo clube. Foram 65 partidas disputadas nos últimos 12 meses, com 28 vitórias, 15 empates e 22 derrotas, que resultam em um aproveitamento de 50,7%.