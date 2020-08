Goleada sofrida pelo Barcelona vira motivo de piada na web; confira

A goleada histórica por 8 a 2 do Bayern de Munique sobre o Barcelona, nesta sexta-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, fez os internautas demonstrarem muita criatividade com piadas e memes pelo placar elástico em Lisboa. Não faltaram montagens e bom humor para tirar sarro de um dos maiores vexames do tradicional e vitorioso time catalão.

Um dos maiores alvos das piadas foi o argentino Lionel Messi. Craque do time, o camisa 10 virou o personagem da maioria das postagens sobre o jogo. Até mesmo um campeão do mundo com a seleção brasileira entrou na brincadeira e tirou sarro do time catalão. "Pode parar de me zoar, Barça bateu meu recorde", escreveu o ex-goleiro Marcos em referência à derrota por 7 a 2 do Palmeiras para o Vitória, pela Copa do Brasil de 2003.

As montagens feitas pelos internautas relembraram também que nas duas últimas eliminações na Liga dos Campeões o Barcelona se despediu com outras goleadas sofridas. Em 2017 e em 2018, a equipe perdeu por 3 a 0 para Juventus e Roma, respectivamente, enquanto no ano passado foi a vez de levar 4 a 0 do Liverpool pela semifinal. Confira as melhores piadas sobre o jogo:

Barcelona sendo goleado é igual Carnaval, tem todo ano pic.twitter.com/GBTH4tWyF6 — Bola Fora (@oficialbolafora) August 14, 2020