Goleadas viram moda entre os grandes e só o Atlético-MG se salva

O corintiano acordou nesta quinta-feira com a cabeça inchada. Sua equipe foi eliminada da Copa do Brasil com goleada de 4 a 1 para o Atlético-MG. Ele virou alvo de piada dos rivais e vai demorar um pouco para assimilar a surra em Minas. Mas perder por placar dilatado numa temporada na qual até a seleção brasileira deu vexame, levando de 7 a 1 da Alemanha na Copa do Mundo, não é exclusividade do Corinthians. Exceção ao time mineiro, todos os grandes do País já tiveram um resultado elástico e doloroso em 2014.

Nesta sexta-feira, a torcida corintiana promete protesto no CT Joaquim Grava para pedir a cabeça de Mano Menezes. Não admite dar adeus numa competição importante com goleada após ter construído vantagem de três gols no acumulado das duas partidas. Será a segunda cobrança dura em cima do treinador, que já foi alvo da revolta dos torcedores ao amargar 5 a 1 do Santos no Paulistão. A vergonha do Corinthians é tão grande que o time até evitou contato com a torcida no desembarque em São Paulo, mesmo sabendo que não havia torcedor em Congonhas.