Goleado, Leverkusen perde chance de liderar o Alemão

O Bayer Leverkusen perdeu de uma péssima maneira a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Alemão. Neste domingo, em partida válida pela quarta rodada, o time não só tropeçou como foi goleado pelo Wolfsburg por 4 a 1, fora de casa, após ter um jogador expulso logo no começo do primeiro tempo.

Derrotado, o Leverkusen segue com sete pontos e está em quarto lugar no Campeonato Alemão. Já o Wolfsburg chegou aos cinco pontos ao obter a sua primeira vitória no torneio e ascendeu para a décima posição.

A partida começou a ficar complicada para o Leverkusen aos oito minutos da etapa inicial, quando Donati foi expulso ao cometer pênalti, que foi convertido por Rodriguez. O time, porém, ainda conseguiu empatar o jogo aos 29 minutos, com gol marcado por Drmic.

Só que o Wolfsburg foi ao intervalo em vantagem graças ao gol marcado por Vieirinha aos 45 minutos. Depois, na etapa final, Rodriguez voltou a marcar, aos 18 minutos, e Hunt, aos 36, definiu a goleada do time da casa por 4 a 1.