Goleador da Copa de 2014, James Rodríguez troca Everton pelo Al-Rayyan, do Catar

O meia colombiano James Rodríguez foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Al-Rayyan, do Catar, após defender por pouco mais de um ano o Everton, da Inglaterra, clube em que teve passagem discreta sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti.

O artilheiro da Copa do Mundo de 2014, que tem 30 anos, atuou em 26 partidas pelo time de Liverpool na temporada passada, em que marcou seis gols, mas ainda não havia entrado em campo na atual edição do Campeonato Inglês. O Everton está sob o comando agora do treinador espanhol Rafa Benítez.

James Rodríguez deixa o futebol europeu 11 anos após desembarcar no Porto, onde despontou como jogador de alto nível. Depois disso, entre 2013 e 2014, o colombiano esteve no Monaco, da França.

Após uma temporada na equipe do Principado de Mônaco e com o sucesso no Mundial disputado no Brasil, o meia acertou com o Real Madrid, que defendeu por seis temporadas. O colombiano chegou a ser cedido por empréstimo ao Bayern de Munique, antes de ser contratado pelo Everton, sem custos, em setembro de 2020.

No Al-Rayyan, que disputa a primeira divisão do Campeonato Catariano, o colombiano terá como técnico o francês Laurent Blanc, que já comandou a seleção da França e o Paris Saint-Germain.