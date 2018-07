Goleador do Leicester, Vardy é eleito o melhor do Inglês

Para ser eleito o melhor da competição, Vardy também superou quatro companheiros de time que estavam na briga pelo prêmio (Wes Morgan, Riyad Mahrez, N'Golo Kante e Kasper Schmeichel), assim como levou a melhor nesta disputa com Harry Kane (atual artilheiro isolado do torneio, com 25 gols), Dele Alli e Toby Alderweireld, todos eles do vice-líder Tottenham, além de Dimitri Payet, do West Ham, e Mesut Özil, do Arsenal.

Este é o segundo prêmio individual faturado por Vardy nesta temporada. Ele já havia sido eleito o Jogador do Ano do Futebol Inglês, honraria dada pela Associação de Jornalistas de Futebol (FWA, na sigla em inglês), assim como havia sido indicado para o prêmio concedido pela Associação de Jogadores Profissionais (PFA). Essa última disputado, porém, ele acabou perdendo para o argelino Riyad Mahrez, seu companheiro de Leicester, que também vem realizando uma grande temporada.

Ainda com chances de terminar o Campeonato Inglês como maior artilheiro, objetivo que lhe renderia o prêmio Chuteira de Ouro concedido pela Premier League, Vardy estará em campo neste domingo, quando o Leicester fechará a sua histórica campanha diante do Chelsea, em Londres. Já o Tottenham, do artilheiro isolado Harry Kane, pegará o rebaixado Newcastle, também fora de casa, para assegurar o vice-campeonato inglês - dois pontos atrás, o Arsenal pega o também rebaixado Aston Villa, em casa.

Outro que está na briga pela Chuteira de Ouro do Campeonato Inglês é o argentino Sergio Agüero, do Manchester City, que tem os mesmos 24 gols de Vardy e vai encarar o Swansea, fora de casa.