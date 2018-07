Goleador dos pontos corridos, Dudu 'está em casa' no Palmeiras

Com o gol marcado domingo, na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, Dudu chegou a 20 tentos em Campeonatos Brasileiros. Ele é o novo artilheiro do clube na era dos pontos corridos, disputado desde 2003, ao lado de Juninho Paulista, Marcinho e Kleber Gladiador.

"Eu me identifiquei muito com o Palmeiras e com a torcida e fico feliz em estar deixando o meu nome na história do clube. É muito especial estar em uma lista com grandes ex-jogadores e só tenho que agradecer por tudo o que estou vivendo. Espero ficar aqui por muito tempo", afirmou o capitão palmeirense.

Dudu soma quatro gols na atual edição da competição. Já no ano passado, quando foi campeão brasileiro, fez outros seis. Em 2015, ele havia balançado as redes dez vezes. O camisa 7 também é o principal goleador do atual elenco, com 36 gols. Desses, 20 foram no Allianz Parque - ele é o artilheiro isolado do estádio - à frente Gabriel Jesus (13), Rafael Marques (12) e Cristaldo (11).

O camisa 7, que já disputou 152 partidas pelo Palmeiras, também é o jogador do atual elenco com o maior número de gols em clássicos. Nos duelos com os três principais rivais, o capitão marcou sete vezes, quatro a mais que o atacante Willian e o zagueiro Mina, ambos com três.