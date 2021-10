Goleira Karen exalta a primeira oportunidade na seleção feminina: 'Foi surpreendente'

A seleção feminina começa a ganhar forma em Sydney, na Austrália. Nesta quarta-feira é esperada a chegada do restante do grupo. A equipe brasileira se prepara para a disputa de dois amistosos diante das donas da casa, neste sábado e na próxima terça. Entre as atletas já concentradas com a delegação estão as goleiras Karen e Lorena, além das meias Ary Borges e Andressa Alves.

Nesta janela de Data Fifa, a seleção feminina conta com uma estreante: Karen. Desde que saiu a convocação, a paulista aguardava ansiosamente por esse momento. Aos 28 anos, vive a experiência de defender pela primeira vez o Brasil, seja na categoria adulta ou base. Empolgada com a oportunidade, a goleira expressou a sua emoção.

"É uma notícia que todo atleta espera, a gente batalha e treina bastante para que esse momento chegue. Para mim foi surpreendente, extraordinário! Foi difícil acreditar que o meu momento tinha chegado, e agora que chegou, só tenho que aproveitar o momento aqui", contou Karen, que também aproveitou para detalhar qual foi a reação ao receber a notícia da convocação.

"Confesso que foi surpreendente, eu não acreditei. A Nayara (presidente do Minas Brasília-DF) entrou em contato comigo falando que tinha recebido o ofício da CBF, que eu tinha sido convocada. Na hora eu falei: 'é mentira'. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para os meus pais e falar que eu tinha sido convocada. Foi um momento mágico em que eu e minha família choramos bastante, porque meus pais vivem esse sonho junto comigo, então esse momento foi extraordinário", detalhou.

Na temporada 2021, Karen foi um dos destaques do Minas Brasília no Brasileiro Feminino. Desde que chegou à seleção, a treinador sueca Pia Sundhage e sua comissão técnica percorrem os Estados do Brasil observando novos talentos da modalidade. A presença da goleira na convocação representa não só um marco na história de seu time, ao ser a primeira atleta do clube cedida à equipe principal, mas também, a primeira selecionável entre as atuantes fora do eixo Sul-Sudeste.

"É maravilhoso receber essa notícia porque querendo ou não Brasília ainda não é uma sede do futebol feminino. A minha convocação acaba abrindo espaço para que novas atletas sejam convocadas. Também abre um parâmetro para que elas percebam que estão sendo vistas, que a seleção está notando. Ser a primeira atleta convocada jogando em Brasília é um momento único, o Minas abriu essa porta pra mim e ser convocada pra mim está sendo maravilhoso", exaltou Karen.

Ao lado de Lorena, Karen é mais uma atleta que ganha oportunidade no gol da seleção brasileira. Na linha, Pia Sundhage conta também com novas caras, como as defensoras Bruninha, Thaís e Katrine, que ganharam a primeira oportunidade na Data Fifa de setembro. A goleira destacou que o novo ciclo abre portas para que novos nomes possam também chegar à equipe principal.

"Acho que é um momento de renovação, a Pia trouxe isso quando veio para o Brasil. A gente entende que naquele momento não era o momento adequado, ela soube esperar e, agora, começa a dar oportunidades. Então, basta a gente saber aproveitar. Agora vejo um novo ciclo começando, vejo novas goleiras podendo aparecer e tenho certeza que se estou aqui hoje não é à toa, é todo um trabalho e dedicação que espero aproveitar esse melhor momento aqui", finalizou.

O primeiro encontro entre Brasil e Austrália será neste sábado, às 5h50 (de Brasília), sendo que o segundo será na próxima terça-feira, às 6h05, ambos no Commbank Stadium, em Sidney.