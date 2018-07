Goleiro afirma que bom início deixa Guarani mais visado na Série C O bom início no Campeonato Brasileiro da Série C, com sete pontos em três jogos, e a liderança isolada do Grupo B, faz com que o Guarani seja o time a ser batido nas próximas rodadas. Pelo menos é o que espera o elenco comandado por Marcelo Chamusca, prevendo ainda mais dificuldades.