Goleiro agride companheiro e é dispensado pelo Marília

Não bastasse a pior campanha do Campeonato Paulista, o Marília tem um motivo a mais para se preocupar dentro do Estadual. Nesta quarta-feira, o clube confirmou a saída do goleiro Marcelo, que teve o contrato rescindido após agredir o atacante Netinho.

A agressão aconteceu no último sábado, logo após a derrota do time para o Capivariano, por 3 a 0, em Capivari. Marcelo teria dado um tapa na cara de Netinho e precisou ser contido pelos companheiros ainda no vestiário. Em seguida a diretoria foi comunicada e preferiu chegar numa decisão sobre o caso na cidade de Marília.

Com a saída de Marcelo, o Marília agora terá que disputar o Estadual com apenas dois goleiros no elenco. O time tem apenas um ponto no Campeonato Paulista, sendo o lanterna do Grupo C. No próximo sábado o time volta a campo contra o Penapolense, às 21 horas, no Bento de Abreu, em Marília.

Agredir pessoas nos vestiários virou rotina no clube. O vice-presidente do clube, Antônio Carlos Guilherme, o Sojinha, partiu para cima do diretor de relacionamentos do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, Mauro da Costa.

Mauro visitou o Marília depois que alguns jogadores do clube comunicaram o sindicato de que estavam sem receber salário desde o mês de novembro de 2014. O encontro aconteceu no dia 20 de fevereiro, quando o dirigente se descontrolou nos bastidores. O sindicalista registrou Boletim de Ocorrência no 5º DP de Marília.