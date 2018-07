Goleiro ajuda e Real Madrid vence com gol de Cristiano Ronaldo

PAMPLONA - Andrés Fernández parece ter se impressionado ao ver o melhor jogador do mundo de perto. O goleiro do Osasuna levou um 'frango' notável nesta quarta-feira numa falta batida por Cristiano Ronaldo e ajudou o Real Madrid a vencer sua equipe por 2 a 0, em Pamplona. Como havia ganhado pelo mesmo placar em casa, o time de Madri avançou às quartas de final da Copa do Rei.

O primeiro gol de Cristiano Ronaldo depois de ganhar a Bola de Ouro da Fifa, segunda-feira, saiu aos 21 minutos de jogo. O português bateu falta no meio do gol, Andrés Fernández tentou pegar em dois tempos e, de pé, jogou a bola por entre as suas pernas, para dentro do gol.

Na segunda etapa, aos 11, Jesé Rodríguez, nova joia merengue, fez jogada pela direita e rolou para Di Maria mandar para as redes e encerrar a polêmica com a torcida do Real Madrid, que ele supostamente teria ofendido no jogo de ida contra o Osasuna - vaiado ao ser substituído, levou a mão à genitália.

Classificado para pegar o Espanyol, o Real Madrid volta a pensar no Campeonato Espanhol. No sábado, pega o Betis, em Sevilha. Nas próximas quatro rodadas de meio de semana, jogará pela Copa do Rei - isso se avançar do Espanyol.

OUTROS JOGOS

Também nesta quarta-feira, o Athletic Bilbao recebeu o Betis e venceu por 2 0, revertendo a derrota por 1 a 0 em Sevilha, na ida. Pegará o Atlético de Madrid nas quartas de final e quem passar pode pegar o Real. O Espanyol avançou ao ganhar de 4 a 2 do Alcorcón, em Barcelona. Em Valência, o Levante fez 1 a 0 e eliminou o Rayo Vallecano pelo placar mínimo.