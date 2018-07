Goleiro alemão Adler passará por cirurgia no joelho O goleiro René Adler, do Bayer Leverkusen e reserva de Manuel Neuer na seleção alemã, terá que passar por uma cirurgia no joelho direito nesta quarta-feira. Com isso, ele perderá o resto da pré-temporada pelo clube e pode ser desfalque também no início da temporada, previsto para o dia 5 de agosto.