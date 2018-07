Goleiro alemão não renova e fica mais perto do Barcelona

MÖNCHENGLADBACH - Especulado pela imprensa espanhola como provável substituto de Victor Valdés no Barcelona, o goleiro alemão Marc André ter Stegen não aceitou renovar seu contrato com o Borussia Mönchengladbach e aumentou as hipóteses de jogar no Camp Nou na próxima temporada. Apesar de ter apenas 21 anos, ele é titular da sua equipe há três.

"Marc nos comunicou que não aceita nossa oferta para renovar seu contrato (que vence em 2015). Tudo indica que teremos que buscar um novo goleiro para a próxima temporada", disse o diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, nesta segunda-feira.

O Barcelona procura um goleiro porque Valdés, já antes do início da temporada, anuncio que não renovará seu contrato, que vence em julho deste ano. O clube preferiu manter seu titular mesmo assim, mas terá que ir ao mercado na próxima janela em busca de um novo titular.