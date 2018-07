Goleiro Aranha comemora marca de 100 jogos pelo Santos

O goleiro Aranha vai atingir um feito especial neste sábado, quando entrar em campo para enfrentar a Chapecoense, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileirão. Aos 33 anos, ele completará a marca de 100 jogos com a camisa do Santos. E não esconde a alegria por atingir tal número.

"Para mim, representa muito. Representa a confiança. A gente sabe que, quando a torcida se manifesta de maneira contrária, dificilmente você permanece. É difícil chegar a 100 partidas. É um motivo de orgulho", afirmou Aranha, em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira.

Aranha está no Santos desde 2011, mas virou titular no começo do segundo semestre de 2013, quando Rafael foi negociado com o Napoli, da Itália. Desde então, virou dono da posição, passando a ser o 15º goleiro na história santista a atingir a marca de 100 jogos disputados pelo clube.

"Nunca me imaginei jogando numa equipe grande como o Santos, completando 100 jogos. Eu ter conseguido realizar isso, é especial. Como estou mais para o fim da carreira do que para o começo, a sensação é de dever cumprido", contou Aranha, que evitou apontar uma partida em especial entre tantas.