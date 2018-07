Goleiro Aranha diz confiar em reação santista no Brasileirão

Apesar de o Santos ter se distanciado dos líderes do Brasileirão, o goleiro Aranha mostra confiança na recuperação do time. Segundo ele, é possível dar a volta por cima no segundo turno e voltar a brigar pelas primeiras colocações - atualmente, está em 10º lugar, com 23 pontos.

"A gente tem o turno todo para correr atrás e não pode deixar passar. Tem de estar sempre acostumando a vencer, fazendo de tudo. Temos muitos jogos ainda e, se não conseguirmos o título, ainda vai restar a Libertadores. Dá para recuperar", avisou Aranha, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, quando comentou a situação santista após a derrota para o São Paulo no clássico de domingo.

Antes de pensar no Brasileirão, porém, o Santos tem desafio pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, nesta quinta-feira, em Porto Alegre. E Aranha pede atenção ao time para evitar um resultado que deixe a situação complicada para o jogo de volta na semana que vem.

"Copa do Brasil não dá chance de recuperação. É mais fácil ser eliminado rapidamente com um descuido na Copa do Brasil do que ficar fora de uma situação boa no Brasileirão", afirmou Aranha, que tem sido um dos jogadores com maior regularidade no time titular do Santos.