Goleiro Aranha rescinde contrato e deixa o Palmeiras

O goleiro Aranha não é mais jogador do Palmeiras. Seu contrato, que acabava no dia 31, foi rescindido nesta quarta-feira e, assim, ele está livre para negociar com qualquer outro clube após uma passagem frustrante pelo time alviverde.

Aranha chegou com status de quem poderia ameaçar Fernando Prass, mas deixa o clube com apenas uma partida realizada. Antes mesmo de acertar sua saída do clube, o experiente goleiro de 35 anos já viu o Palmeiras contratar Vagner, do Avaí, para o gol.

Aranha chegou a ter seu nome comentado em diversos clubes do futebol brasileiro e também foi procurado por times dos Estados Unidos e do México. O Coritiba chegou a sondá-lo durante o Campeonato Brasileiro, mas as conversas não foram adiante.

Além de Vagner, já estão certos com o Palmeiras o zagueiro Roger Carvalho, do Botafogo, e o volante Rodrigo, do Goiás. O meia Moisés, do Rijeka (da Croácia), e o volante Jean, do Fluminense, estão com negociações adiantadas.