Goleiro Aranha vai estrear pelo Palmeiras na próxima quarta

O Palmeiras vai promover a estreia do goleiro Aranha na partida de quarta-feira, contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista. O ex-jogador do Santos chegou ao clube no começo do ano e só agora ganha a chance de atuar, já que Fernando Prass cumprirá suspensão.

O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou Aranha como titular depois da vitória por 3 a 1 sobre o Mogi Mirim, no sábado. Ao longo do Estadual o goleiro se revezou com Jailson no banco de reservas, mas ganha a preferência do treinador para começar a partida em Itu.

Aranha acionou a Justiça no começo do ano para conseguir deixar o Santos, que lhe devia salários. "Estou há um bom tempo jogando, acho que falta de ritmo não vai ser problema", disse Aranha, referindo-se ao período como titular no time da Vila.

Na semana passada Jailson renovou contrato com o clube até o fim de 2016 e desde a sua chegada, em outubro, somente atuou em amistosos. O goleiro enfrentou Shandong Luneng, da China, e o Red Bull em partidas da pré-temporada, em janeiro.

Jailson estava no Ceará e foi contratado pelo Palmeiras para solucionar um grave problema com a posição vivido ano passado. Prass precisou ser submetido a uma cirurgia no cotovelo direito e ficou cinco meses parado. Os substitutos Fábio, Bruno e Deola tiveram atuações inseguras, o que levou a diretoria a buscar o reforço.

A classificação já assegurada e os desfalques vão levar Oswaldo a escalar uma equipe mista contra o Ituano. Além de Prass, o volante Arouca e o atacante Dudu vão cumprir suspensão. Os três levaram cartões contra o Mogi Mirim e vão poder entrar nas quartas de final livres de qualquer ameaça de acúmulo de amarelos. Já o zagueiro Vitor Hugo será baixa em Itu por ter sido expulso.

"Vamos ter muitas baixas e suspensões para enfrentar o Ituano. Mas, para a segunda fase, certamente teremos a volta de vários jogadores e a progressão do entrosamento do elenco", afirmou o técnico.

A principal esperança de Oswaldo é contar com Cleiton Xavier. O meia ainda não pode estrear pelo clube e sempre recebe elogios de Oswaldo, que também comemorou o retorno de Valdivia. "Ele tem qualidade incontestável, dá dinâmica e movimentação ao time".