Goleiro australiano Langerak troca o Borussia Dortmund pelo Stuttgart

Langerak disputou 22 partidas do Campeonato Alemão pelo Borussia Dortmund desde a sua chegada em 2010, vindo do Melbourne Victory, mas não conseguiu conquistar a condição de titular do gol da equipe, ocupada por Roman Weidenfeller.

Sua condição ficou ainda mais complicada quando o Borussia Dortmund anunciou a contratação de Roman Buerki, vindo do rebaixado Freiburg, o que deixaria, em tese, três goleiros disputando apenas uma vaga.

Langerak é o segundo goleiro a ser contratado pelo Stuttgart após Sven Ulreich acertar a sua transferência para o Bayern de Munique no início deste mês. Ele terá que competir com o goleiro polonês Przemyslaw Tyton, que chegou do PSV Eindhoven, pela condição de titular. Convocado para a Copa do Mundo de 2014, Langerak já disputou seis partidas pela seleção da Austrália.

O Stuttgart também anunciou a contratação do atacante Jan Kliment, que chamou atenção ao marcar a atenção ao marcar três gols pela seleção checa em partida contra a Sérvia pelo Campeonato Europeu Sub-21. O jogador, de 21 anos, assinou um contrato por quatro temporadas.