Goleiro Brad Friedel se aposentará no fim da temporada europeia

Friedel vai completar 44 anos no dia 18 de maio. O goleiro disputou 82 partidas pela seleção dos Estados Unidos, tendo sido convocado para três Copas do Mundo, as de 1994, 1998 e 2002. Ele defendeu cinco clubes no futebol inglês: Newcastle, Liverpool, Blackburn, Aston Villa e Tottenham, o seu atual clube, no qual é reserva do francês Hugo Lloris.

Além disso, Friedel possui a impressionante marca de 310 partidas seguidas no Campeonato Inglês. No seu currículo, ele também possui passagens pelo Columbus Crew, dos Estados Unidos, pelo Galatasaray, da Turquia, e pelo Brondby, da Dinamarca.

O goleiro norte-americano foi campeão da Copa da Liga Inglesa de 2002 pelo Blackburn e também faturou a Copa da Turquia em 1996. "Estou incrivelmente orgulhoso do que consegui na minha carreira", disse Friedel ao site oficial do Tottenham, que tem mais dois jogos a fazer no Campeonato Inglês, diante de Hull City e Everton.