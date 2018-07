Goleiro brasileiro comete erro grosseiro ao tentar cobrar falta no Catar SÃO PAULO - O Al Jaish venceu o Al-Rayyan por 1 a 0 pelo Campeonato do Catar, mas o fato mais marcante daquela jogo foi uma cobrança de falta batida pelo goleiro brasileiro Ivanildo Rodrigues, do time vencedor. Ele ajeitou a bola com carinho, quase um tiro de meta, e bateu... O jogador, que usava a camisa 90, tentou chutar com efeito, mas pegou muito errado na bola e fez o técnico da sua equipe duvidar do que estava vendo. O lance foi horroroso. Constrangido, o goleirão pediu desculpas.