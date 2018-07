Goleiro brasileiro faz estreia pela seleção da Rússia com vitória

O goleiro brasileiro Guilherme fez história neste sábado ao entrar em campo no segundo tempo e se tornar o primeiro estrangeiro a atuar pela seleção da Rússia, na vitória por 3 a 0 em cima da Lituânia, em amistoso disputado em Moscou.

Revelado pelo Atlético Paranaense, Guilherme se transferiu para o Lokomotiv em 2007 e atua na capital russa desde então. Em novembro, conquistou o passaporte do país europeu. Neste sábado, o atleta de 30 anos entrou em campo no lugar de Stanislav Kritsyuk.

Na partida, Guilherme teve pouco trabalho. Fedor Smolov abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, Aleksandr Golovin ampliou aos 16 da segunda etapa e Denis Glushakov fechou o marcador aos 27.

O técnico russo Leonid Slutskiy aproveitou o amistoso para testar jogadores e escalou um time bastante experimental. Dentre os titulares contra a Lituânia, somente Sergei Ignashevich e Igor Smolnikov devem estar entre os titulares da equipe na estreia da Eurocopa 2016, contra a Inglaterra, no dia 11 de junho. A Lituânia não se classificou para o torneio.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, outros três amistosos movimentaram a data Fifa. Em Budapeste, Mandzukic abriu o placar para a Croácia aos 18 minutos de jogo, mas a Hungria conseguiu buscar o empate por 1 a 1 com Balázs Dzsudzsák. As duas seleções estão classificadas para a Eurocopa.

Na Polônia, a seleção local entrou em campo sem seu principal atacante, pois Robert Lewandowski ficou no banco de reservas e só atuou no final do segundo tempo. Mesmo assim, o time goleou a Finlândia por 5 a 0, com gols de Wszolek (dois), Grosicki (dois) e Starzynski. Somente os poloneses vão disputar o torneio europeu.

Diante de sua torcida, a Áustria superou a Albânia por 2 a 1. Janko abriu o placar aos seis minutos de jogo, e Harnik ampliou logo em seguida, aos 13. Já na segunda etapa, aos dois minutos, Lenjani descontou para os visitantes. As duas equipes garantiram vaga na Eurocopa de 2016.