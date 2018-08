Goleiro brilha e garante empate sem gols do Oeste com o Juventude

O Oeste sofreu durante praticamente toda a partida, mas contou com uma tarde inspirada do goleiro Tadeu para segurar o empate sem gols com o Juventude, na Arena Barueri, neste sábado à tarde pela 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado não mudou muita coisa na tabela de classificação. Invicto há quatro jogos, o Oeste é o 11º colocado, com 27 pontos, um a mais que o Juventude. O time gaúcho chegou ao quarto jogo sem vitória.

Mesmo jogando fora de casa, o Juventude dominou o primeiro tempo apesar de ter levado um susto em chute de Pedrinho. Depois disso, o time gaúcho perdeu várias oportunidades. Fellipe Mateus teve duas chances: Lídio tirou em cima da linha na primeira e a outra saiu ao lado. O volante Bertotto também esteve perto de balançar as redes.

Na volta do intervalo, o Juventude continuou pressionando e Bertotto exigiu boa defesa de Tadeu em chute de fora da área logo aos dois minutos. De cabeça, o zagueiro Wagner também assustou. Sem conseguir marcar, o time gaúcho tirou o pé do acelerador e permitiu que o Oeste equilibrasse as ações, mas sem oferecer perigo ao goleiro Matheus Cavichioli.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 22.ª rodada. O Oeste recebe o CSA, às 21h30, na Arena Barueri, enquanto o Juventude enfrenta o Avaí, às 19h15, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

OESTE 0 x 0 JUVENTUDE

OESTE - Tadeu; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e Conrado; Lídio (Luquinhas), Betinho, Marciel e Marcinho (Jean Theodoro); Pedrinho e Carlinhos (Raphael Luz). Técnico: Roberto Cavalo.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Felipe Mattioni, Fred, Wagner e Pará (Bruno Ribeiro); Diones, Bertotto, Tony, Leandro Lima e Fellipe Mateus (Caio Rangel); Elias (Guilherme Queiróz). Técnico: Julinho Camargo.

CARTÕES AMARELOS - Joilson, Luquinhas e Raphael Luz (Oeste); Fred, Felipe Mattioni e Caio Rangel (Juventude).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA - R$ 4.780,00.

PÚBLICO - 864 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).