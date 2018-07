Goleiro brilha e Paraná vira sobre o Atlético-MG na Copa do Brasil

O Atlético Mineiro pressionou durante toda a movimentada partida desta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas o Paraná, contando com grande atuação do goleiro Léo, soube manter a tranquilidade. E, depois de estar perdendo por 1 a 0 e 2 a 1, reagiu duas vezes e conquistou uma grande vitória por 3 a 2.

As duas equipes se enfrentam pelo jogo da volta na próxima quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Um empate garante o time paranaense nas quartas de final. Antes, contudo, o Atlético Mineiro recebe a Ponte Preta neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, enquanto que o Paraná encara o Juventude no sábado, em Caxias do Sul (RS), pela Série B.

Mesmo depois do início decepcionante no Brasileirão, com uma derrota e um empate, o técnico Roger Machado escalou força máxima nesta quarta-feira. E, novamente, apostou em sua trinca de volantes - formada por Rafael Carioca, Adilson e Elias - e deixou Cazares, Robinho e Fred atuando mais adiantado.

A estratégia foi inicialmente fulminante. Com o meio de campo bem preenchido, dando boa sustentação tanto na marcação como na distribuição do jogo, o Atlético Mineiro desconsiderou o mando adversário e foi melhor desde o apito inicial.

Logo aos três minutos, Robinho recebeu bom lançamento de Felipe Santana, bateu firme e exigiu boa defesa de Léo. Na cobrança ensaiada de escanteio, por sua vez, Cazares aproveitou passe lateral, cruzou fechado e a bola quase entrou no ângulo.

O gol parecia questão de tempo. E, em nova cobrança de escanteio, ele saiu: após cabeçada dividida entre ataque e defesa, a bola sobrou limpa para Elias, dentro da pequena área, apenas completar. Mas o gol marcado logo aos oito minutos fez o Atlético Mineiro recuar. E o Paraná, quinto na Série B e com uma boa campanha na temporada, passou a tocar a bola, a dominar o meio e a pressionar.

A equipe rondava a área adversária quando, aos 18 minutos, Felipe Santana cometeu falta na entrada da área. Com classe, no contrapé de Victor, Guilherme Biteco bateu no canto e empatou o jogo. O meia-atacante mostrou na comemoração uma camiseta em homenagem ao seu irmão, Matheus, morto na tragédia aérea da Chapecoense no ano passado.

No minuto seguinte após o gol, porém, o duelo voltou ao ritmo inicial: um jogo de um time só, com o Paraná intimidado e sem conseguir trocar passes, acuado por uma forte pressão do Atlético Mineiro.

Fred até marcou aos 23 minutos, escorando cobrança de falta, mas a arbitragem corretamente assinalou impedimento. Robinho, aproveitando bom passe do companheiro, acertou a trave quatro minutos depois. Elias também teve boa chance e o goleiro abafou.

As chances seguiram novamente com Fred e Robinho, além de Cazares, todas desperdiçadas. Embora dominasse o jogo, o Atlético Mineiro esbarrava na grande atuação de Léo, goleiro emprestado pelo São Paulo que não sofria gols há sete partidas, até ser vazado por Elias.

E, mantendo o panorama do primeiro tempo, logo aos três minutos, Fred aproveitou cobrança de escanteio, cabeceou para o chão e Léo fez outra grande defesa. Mas o "troco" desta vez veio pouco depois: Pedro recebeu dentro da área e acertou a trave.

Praticamente no lance seguinte, contudo, Marcos Rocha puxou rápido contra-ataque e tocou para Cazares, que carregou antes de abrir para Robinho. Na entrada da área, em grande jogada, o atacante cortou dois marcadores e bateu cruzado, marcando um belo gol.

Como no primeiro tempo, o Paraná se lançou ao ataque após ficar em desvantagem. E, novamente aos 19 minutos, Felipe Alves aproveitou cruzamento, entrou nas costas da zaga e empatou - o atacante havia acabado de entrar. Mas, desta vez, o time mandante não recuou. E, já aos 28, Guilherme Biteco recebeu da intermediária, girou rápido e arriscou de longe. A bola entrou no canto, rasteira, surpreendendo Victor.

Se o goleiro atleticano demorou para reagir no primeiro e no terceiro gol, o paranaense seguiu com grande atuação. E garantiu o importante resultado, que dá a importante vantagem do empate para o surpreendente Paraná.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 3 x 2 ATLÉTICO-MG

PARANÁ - Léo; Leandro Vilela, Eduardo Brock, Rayan e Igor; Gabriel Dias, Alex Santana, Guilherme Biteco (Matheus Carvalho) e Renatinho (Jhony); Pedro (Felipe Alves) e Robson. Técnico: Cristian de Souza.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Adilson (Maicosuel), Elias e Cazares (Otero); Robinho e Fred (Rafael Moura). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Elias, aos 8, e Guilherme Biteco, aos 19 minutos do primeiro tempo; Robinho, aos 10, Felipe Alves, aos 19, e Guilherme Biteco, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Dias, Matheus Carvalho (do banco), Alex Santana e Leandro Vilela (Paraná); Rafael Carioca, Felipe Santana e Robinho (Atlético Mineiro).

ÁRBITRO - Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC).

RENDA - R$ 755.515,00.

PÚBLICO - 17.984 pagantes (19.287 no total).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).