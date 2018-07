Goleiro brilha e Sampaio Corrêa arranca empate sem gols diante do Luverdense

Apesar do empate fora de casa, o Sampaio Corrêa continua na lanterna com seis pontos, a cinco do Avaí, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Luverdense, por sua vez, termina a rodada na oitava posição com 17. O Ceará, quarto colocado, tem 20 pontos.

Atuando dentro de casa diante do até então lanterna da Série B, o Luverdense fez um grande primeiro tempo. Dominou o Sampaio Corrêa durante os 45 minutos, mas quando não falhou na finalização, parou em Rodrigo Ramos, grande responsável pelo 0 a 0 no placar.

O Sampaio Corrêa não ameaçou o gol do rival. O time maranhense jogou com os 11 jogadores atrás da linha do meio de campo, tentando surpreender no contra-ataque.

O panorama seguiu o mesmo na segunda etapa. Logo aos oito minutos, Sérgio Mota aproveitou o erro na saída de bola de Luiz Otávio e chutou no travessão. Depois foi a vez de Erik tentar. O atacante arriscou de longe, mas parou em outra boa defesa de Rodrigo Ramos. A equipe da casa pressionou, mas não conseguiu passar pela forte marcação adversária e acabou ficando no 0 a 0.

Na próxima rodada, a 12.ª, o Luverdense enfrenta o Londrina nesta sexta-feira, às 21h30, novamente no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. O Sampaio Corrêa joga no sábado, às 21 horas, na Arena Barueri, em Barueri (SP), diante do Oeste.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 0 x 0 SAMPAIO CORRÊA

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Airton, Everton e Paulinho; Ricardo (Romarinho), Jean Patrick, Da Matta, Régis Souza (Erik) e Sérgio Mota; Hugo. Técnico: Júnior Rocha.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola, Wágner, Luiz Otávio e Rafael Estevam; Renan Ribeiro, Diego Lorenzi e Cleitinho (Fernandinho); Jean Carlos (Waldir), Elias e Paulo Marcelo (Henrique). Técnico: Wagner Lopes.

CARTÕES AMARELOS - Airton (Luverdense); Rodrigo Ramos, Paulo Marcelo e Diego Lorenzi (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - José Antônio de Almeida Pinheiro (AC).

RENDA - R$ 12.900,00.

PÚBLICO - 1.474 pagantes.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).