Goleiro brilha, Vasco elimina Audax nos pênaltis e avança às oitavas da Copinha

Diferente dos outros jogos, o Vasco encontrou muito mais dificuldade, mas avançou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste sábado, encarou o Audax-SP no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco, e empatou por 1 a 1 no tempo normal. Nas cobranças de pênaltis, apesar do susto inicial, venceu por 4 a 3 com duas defesas do goleiro Cadu.

Mais ofensivo, o Vasco teve uma grande chance logo nos primeiros minutos, mas Vinicius desperdiçou uma cobrança de pênalti. Pouco depois, aos nove minutos, o time paulista abriu o placar com Dudu em chute dentro da área. Os cariocas, porém, empataram ainda na primeira etapa, com Vinicius em nova cobrança de penalidade máxima.

O empate seguiu no placar até o fim do segundo tempo, levando a decisão para os pênaltis. O Vasco perdeu a primeira com Figueiredo e viu o Audax converter as três primeiras. Mesmo assim, os cariocas mantiveram a tranquilidade, converteram as quatro seguintes e contou com o goleiro Cadu para defender as duas últimas cobranças paulistas.

Confira os jogos deste sábado pela Copa São Paulo:

Atlético Goianiense-GO 0 x 3 Palmeiras-SP

Canaã-BA 1 x 0 Juventus-SP

Desportivo Brasil-SP 1 (5) x (4) 1 Iape-MA

Internacional-RS 0 (5) x (3) 0 Portuguesa-SP

Audax-SP 1 (3) x (4) 1 Vasco-RJ