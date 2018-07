Goleiro Bruno assina contrato e é registrado na CBF

SÃO PAULO - Preso como mandante da morte de Eliza Samudio, Bruno é novamente um jogador de futebol. Pelo menos no papel. Nesta sexta-feira o goleiro assinou contrato com o Montes Claros Futebol Clube, time que participa segunda divisão do Campeonato Mineiro. Ele já está inclusive regularizado junto à CBF. O nome de Bruno - Bruno Fernandes das Dores de Souza - apareceu na tarde desta sexta-feira no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF. Ele assinou contrato válido por cinco anos, até o dia 27 de fevereiro de 2019.

Os advogados do goleiro levaram o contrato firmado na quinta-feira à Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Com a assinatura de Bruno, o acordo foi registrado na CBF no último dia de inscrições para o Campeonato Mineiro. O objetivo da diretoria do Montes Claros é que o jogador esteja disponível para disputar o hexagonal final do Módulo II do Campeonato Mineiro, a segunda divisão do futebol do Estado.

Cumprindo pena de 22 anos e três meses de prisão pela morte de Eliza Samudio, Bruno precisaria ser transferido para o Presídio Regional de Montes Claros inicialmente. Além disso, a Justiça também deve determinar se o jogador vai poder treinar, viajar com o elenco em partidas fora de casa e se concentrar com o restante do elenco.