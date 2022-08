Goleiro Bruno é alvo de pedido de prisão após atrasar pensão para filho com Eliza Samudio

A 17ª Câmara Cível do Rio de Janeiro pediu a prisão do ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, pelo atraso no pagamento da pensão alimentícia de seu filho com Eliza Samudio. Bruno, atualmente atleta do Atlético Carioca, foi condenado pelo homicídio da ex-companheira, mas foi solto em 2019 pela Justiça de Minas Gerais, em regime semiaberto.

Segundo a decisão da Justiça fluminense, publicada na quarta-feira, o goleiro não faz nenhum depósito desde 2020 e deve R$ 90,7 mil à família de Eliza Samudio. De acordo com informações divulgadas pela CNN, os advogados do atleta alegam que ele pagou quatro parcelas vencidas, cada uma de R$ 9.7000.

Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio e sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Em 2017, a Justiça decidiu reduzir a pena em 18 meses. Em 2019, o goleiro conseguiu progressão para o regime semiaberto.

No futebol, Bruno tem passagens por Atlético-MG, Corinthians e Flamengo. Depois de sua prisão, jogou por Boa Esporte, Poços de Caldas e Rio Branco-AC. Outros clubes tentaram sua contratação, mas desistiram após péssima repercussão. Pela equipe acreana, disputou o Campeonato Brasileiro da Série D, além da Copa Verde e do Estadual, totalizando 18 jogos e um gol. O Ministério Público do Acre chegou a solicitar que o goleiro fizesse uso de tornozeleira eletrônica.

Em 2021, o goleiro chegou a anunciar a aposentadoria, mas aceitou uma proposta do Atlético Carioca e disputou a quinta divisão do Rio de Janeiro neste ano, perdendo o acesso à quarta divisão para o Belford Roxo, na semana passada.