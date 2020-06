Goleiro Bruno faz propaganda de canil e cria polêmica na internet

O goleiro Bruno Fernandes tem sido alvo de muitas críticas na internet após publicar em sua página no Instagram um anúncio de um canil. O ex-atleta de Flamengo, Atlético-MG, Corinthians, entre outros, foi condenado pela morte da modelo Eliza Samudio. Investigações apontaram que os restos mortais da namorada foram comidos por cães. Ele foi condenado, pagou parte da pena preso, mas agora está em liberdade condicional.

"Tive o grande prazer de conhecer um canil incrível da raça do meu "filho" Booba. American Bully.. Queria agradecer pela receptividade e parabenizar pelos lindos animais que vocês tem lá!! Esses da Foto são Estrela e Cristal, e também levei meu Boobinha pra conhecer novos amigos e brincar bastante!! Encontro muito produtivo!!", diz a postagem publicada pelo goleiro na rede social.

Leia Também Conheça a história de Vicente, lateral que fugiu da Albânia após a morte de sua mãe

Após a polêmica, Bruno decidiu se manifestar em seu Instagram, alegando que estava apenas fazendo visita para um amigo dono de um canil e que um dos cachorros na foto é dele. Mesmo assim, o goleiro continuou sendo criticado pelos internautas.

Bruno tem 35 anos e foi condenado a 22 anos e 3 meses pela morte da modelo, com quem teve um filho. O crime ocorreu em 2010 e, desde o ano passado, ele cumpre a pena em regime semiaberto. Desde então, Bruno tenta voltar a jogar futebol. Ele chegou a acertar com o Poços de Caldas-MG, Fluminense de Feira-BA e Operário-MT, mas os dirigente decidiram desistir do negócio após pressão de torcedores locais.

Em seu Instagram, que é fechado (apenas autorizados que o segue conseguem ver as postagens), Bruno tem publicado vídeos e fotos treinando, imagens com sua mulher e também alguns anúncios. Além do canil, recentemente ele fez propaganda para luvas de goleiro.

O ex goleiro Bruno, que matou Eliza Samudio, e deu os restos para cachorros comerem virando garoto propaganda de um canil. QUE SOCIEDADE NOJENTA! A humanidade se perdeu faz tempo. Não tem cura pra isso. pic.twitter.com/Eg3X3xBcHl — cuarentenanda • (@capricornanda) June 24, 2020

o goleiro bruno está nesse momento fazendo ad pra um canil no instagram o brasil não é pra iniciantes pic.twitter.com/zicjTGut2e — berriel, v (@berriel) June 24, 2020

o goleiro Bruno postando foto no canil meu deus do céu gente esse país é um circo!!!! — maria clara (@psicofloyd) June 24, 2020

O Bruno no Instagram fazendo propaganda de canil mano. Maluco que era pra estar apodrecendo na cadeia tá ganhando dinheiro debochando da crueldade que ele fez. A realidade brasileira parece uma esquete de humor negro da pior qualidade pic.twitter.com/443uDS8TyD — Roberto (@roberto_accioly) June 24, 2020