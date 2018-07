Goleiro Cech elogia defesa do Chelsea com técnico Rafa Benítez

LONDRES - O Chelsea reencontrou sua força defensiva sob comando do técnico interino Rafael Benítez, disse o goleiro Petr Cech nesta sexta-feira.

O Chelsea venceu seus três últimos jogos do Campeonato Inglês e passou quatro partidas sem sofrer gols desde que Benítez assumiu a equipe, no mês passado, após a demissão de Roberto Di Matteo.

"Estamos mais organizados. Estávamos sofrendo muitos gols e estávamos abertos demais", disse Cech ao site do clube.

"Estamos defendendo muito melhor como time e essa tem sido a chave, porque não estávamos defendendo bem. Voltamos a ser um time difícil de se fazer gol, o que é uma grande ajuda, e obviamente temos jogadores de qualidade que podem marcar gols", acrescentou.

O Chelsea levou oito gols nos 10 jogos sob comando de Benítez, incluindo o da derrota por 1 x 0 para o Corinthians na final do Mundial de Clubes da Fifa no Japão. Com Di Matteo, foram 21 gols sofridos no mesmo números de jogos, antes da queda do técnico.

"Você precisa que o time todo defenda. Temos jogadores com mentalidade muito ofensiva que às vezes não estavam fazendo a escolha certa em termos de transição defensiva, agora estamos pressionando muito melhor e temos mais tempo para nos reorganizar, acho que essa foi a mudança mais significativa", acrescentou Cech, que no domingo vai completar sua partida número 400 pelo Chelsea.

O time de Londres está em 3o lugar no Campeonato Inglês, com 35 pontos, quatro atrás do 2o colocado Manchester City e a 11 do Manchester United, com uma partida a menos que os dois rivais.