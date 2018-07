Cillessen quebra nariz em treino e desfalca Holanda contra Inglaterra

Em preparação da seleção holandesa para o amistoso contra a Inglaterra na próxima terça-feira, o goleiro Jasper Cillessen quebrou o nariz no treino deste domingo e foi cortado da delegação laranja. A fratura aconteceu após um choque do goleiro com o atacante Klaas-Jan Huntelaar. Logo após o lance, os jogadores holandeses mostraram bastante preocupação, e o atordoado Cillessen precisou sair de campo carregado pelos médicos.

Ainda neste domingo, a Holanda sofreu também a baixa do meia-atacante Davy Klaassen, que sofreu uma lesão no joelho. Com os dois desfalques deste domingo, o técnico Danny Blind não pode contar com oito jogadores da lista que julga ser a melhor - incluindo o atacante Arjen Robben.

Em seu site oficial, a Confederação Holandesa de Futebol anunciou a convocação de Michel Vorn, goleiro do Tottenham, para a vaga de Cillessen, e do meia Marco van Ginkel para o lugar de Klaassen.

Fora da Eurocopa, a Holanda perdeu para a França por 3 a 2 em amistoso na última sexta-feira, em Amsterdã. Na próxima terça, a seleção laranja encara a Inglaterra, que no sábado bateu a Alemanha por 3 a 2, de virada, em Berlim.