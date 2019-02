Goleiro convocado para seleção é 1.ª vítima identificada em incêndio no CT do Fla

O incêndio que atingiu na madrugada desta sexta-feira o Ninho do Urubu, o centro de treinamentos do Flamengo, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e deixou dez mortos e três feridos tem a sua primeira vítima identificada. Trata-se do goleiro Christian Esmerio Candido, de 15 anos apenas. Ele era uma das grandes promessas do clube, de acordo com informações de funcionários do local.

Christian já foi convocado algumas vezes para a seleção brasileira de base e realizou treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Por suas redes sociais, é possível perceber que vestir a camisa do Brasil era um dos orgulhos de sua carreira.

Em dezembro e janeiro, o time sub-15 do Brasil teve um período de treinamentos na Granja Comary com vistas a torneios neste ano. Em seu Facebook e Instagram é possível ver fotos de Christian com o técnico Tite, da seleção principal, e com a atacante Marta, do time feminino, em Teresópolis.

O goleiro, evangélico da Igreja da Restituição Ministério, tinha um ídolo em especial: sua mãe. No início de janeiro, ele escreveu em seu Facebook uma declaração de amor a ela. "Obrigado meu Deus por me permitir ser o filho desta Mãe maravilhosa, que me ensinou o que é o amor!", foi a última parte de um longo texto dedicado a ela, cujo nome não está na postagem.

Na tragédia, os bombeiros foram acionados às 5h17 da manhã. Por volta das 7 horas, as chamas foram controladas, mas ainda não há informações sobre quem são os mortos e a situação de todos os feridos. Imagens aéreas divulgadas pelo Estado mostraram uma parte da área do CT completamente destruída. O alojamento era provisório. O time profissional treina no mesmo CT, mas em estruturas novas.