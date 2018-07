Goleiro critica ano 'regular' do Botafogo e pede título Presente em grande parte das convocações do ex-técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, o goleiro Jefferson reclamou do ano "regular" do Botafogo em 2012. Para o jogador, o clube não pode mais se contentar em "ficar em sexto ou sétimo" no Campeonato Brasileiro.