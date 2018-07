Goleiro da Alemanha enfatiza dedicação ao Schalke

"O Schalke é o meu clube. Quando era menor, eu me sentava nas arquibancadas como torcedor. Realizei um sonho depois de me tornar jogador profissional do clube", afirmou o goleiro para o site da Fifa.

Neuer comentou ainda sobre o seu bom ano, após ser titular na Copa do Mundo da África do Sul e o Schalke se classificar para a atual edição da Liga dos Campeões. "Foi um ano de muito sucesso. Estou jogando a Liga dos Campeões, tornei-me titular na Alemanha e joguei minha primeira Copa", comemorou o atleta de 24 anos.