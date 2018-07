Goleiro da Alemanha se recupera e volta a treinar

Ainda não está confirmado, no entanto, se ele enfrentará o Hertha Berlim no sábado. "Preciso ver como será a minha evolução", explicou o goleiro do Bayer Leverkusen.

Adler sofreu a contusão na derrota para o Stuttgart, em 17 de abril. Mas como não precisou passar por cirurgia, era esperado que sua recuperação fosse rápida.

Convocado nove vezes para a seleção alemã, Adler ganhou a vaga de titular nos últimos amistosos. De todo modo, ele ainda disputa a posição com Manuel Neuer (Schalke 04) e Tim Wiese (Werder Bremen). A Alemanha está no Grupo D do Mundial, ao lado de Austrália, Sérvia e Gana.