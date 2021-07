Goleiro da Argentina provoca, defende três pênaltis e recebe elogio de Messi: 'Fenômeno'

Não há dúvida de que o fator psicológico interfere em qualquer disputa por pênaltis. E o goleiro Emiliano Martínez, da Argentina, comprovou na semifinal da Copa América que uma boa dose de provocação pode ter um efeito positivo. Ele defendeu três cobranças dos jogadores da Colômbia e garantiu sua seleção na final contra o Brasil, sábado, no Maracanã.

Sem se importar com câmeras e microfones na transmissão, Martínez usou de um vocabulário chulo para desconcentrar os colombianos. Cuadrado e Borja, ex-Palmeiras, não caíram na pilha e converteram suas cobranças, mas o artifício funcionou com Davinson Sánchez e Yerry Mina. Na última batida, o goleiro ficou em silêncio após ser advertido pelo árbitro Jesús Valenzuela e parou Edwin Cardona.

"Temos um fenômeno no gol, sabia que dois ele ia defender e não me decepcionei. Ele merece", afirmou Messi, logo após o jogo.

O goleiro foi além da projeção do craque. Foram três cobranças. As provocações, aliás, não foram apenas em palavras. A cada defesa, Emiliano Martínez comemorava com movimentos sexuais. A postura minou o psicológico dos colombianos, que deixaram o gramado em Brasília derrotados.

"É um trabalho de 70 pessoas, que vieram por um sonho. Nós dissemos no primeiro dia que queríamos chegar à final. O que é melhor do que jogar contra o Brasil na sua casa?", afirmou Emiliano Martínez. "É um timaço. Eles são candidatos ao título desde o primeiro dia, mas nós temos um grande treinador, o melhor do mundo e vamos para ganhar", avisou, citando Sacaloni e Messi.

¡@emimartinezz1 brilló! Mira por otros ángulos los penales de la clasificación de la @afaseleccion a la gran final de la CONMEBOL #CopaAmérica #VibraElContinente Martinez brilhou! Veja por outros ângulos os pênaltis da classificação do Argentina! #VibraOContinente pic.twitter.com/5BwNQWa77y — Copa América (@CopaAmerica) July 7, 2021

Emiliano Martínez assumiu o gol da Argentina após Armani, o titular, testar positivo para covid-19. Na Inglaterra, o goleiro também teve de esperar um longo período para mostrar serviço. Contratado pelo Arsenal ainda nas categorias de base do Independiente, da Argentina, ele foi emprestado diversas vezes até ter uma chance na ausência de Leno, sendo decisivo na conquista da Copa da Inglaterra na temporada 2019-2020.

Sem sentir que teria mais oportunidades, o argentino aceitou oferta do Aston Villa em setembro de 2020 para continuar no Campeonato Inglês. O contrato de Emiliano Martínez com o clube vai até 30 de julho de 2024. Na temporada